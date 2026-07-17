La Municipalidad de Heredia, la Policía Municipal y la Policía de Control de Drogas (PCD) ejecutaron un operativo de rescate en la Urbanización IMAS de Ulloa, Heredia, para garantizar el cumplimiento de la legislación de bienestar animal.

El despliegue, que contó con la debida autorización judicial, permitió el decomiso de varios animales que se encontraban en el sitio, entre ellos:

Una lora copete.

Un chucuyo.

Un perico frentirrojo.

Dos pericos de amor.

Foto: Municipalidad de Heredia

Estas especies fueron trasladadas de inmediato al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para su respectiva valoración y seguimiento.

Además, las autoridades rescataron a una gallina y dos perros, quienes quedaron bajo resguardo de la Oficina de Bienestar Animal. Según la Municipalidad de Heredia, los caninos presentaban una severa infestación de parásitos, por lo que ya se encuentran bajo atención veterinaria especializada para asegurar su pronta recuperación.

Foto: Municipalidad de Heredia

Foto: Municipalidad de Heredia

La Municipalidad de Heredia reafirmó su compromiso de mantener un trabajo conjunto con diversas instituciones para velar por el respeto a la vida animal y el estricto apego al marco legal vigente.