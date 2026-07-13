La Fortuna de San Carlos se alista para recordar uno de los acontecimientos que marcó para siempre su historia. Del 24 de julio al 2 de agosto, la comunidad celebrará una nueva edición del Festival El Despertar del Arenal, una iniciativa gratuita que conmemora los 58 años de la erupción del Volcán Arenal, ocurrida el 29 de julio de 1968.

La programación, organizada por la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna (ADIFORT), reunirá actividades culturales, artísticas y conmemorativas para vecinos y turistas, entre ellas conciertos, obras de teatro, feria de artesanos, exposiciones, documentales, actividades deportivas y un esperado concierto gratuito de la agrupación nacional, Malpaís.

Actividades llegarán a La Fortuna en conmemoración de la erupción del Volcán Arenal. Foto: cortesía ADIFORT.

“El Despertar del Arenal conmemora el día en que nuestra comunidad cambió para siempre. Queremos que la gente venga, nos conozca y se lleve un pedacito de nuestra cultura y de esta historia viva”, expresó Alberto Zamora, integrante de la Junta Directiva de ADIFORT y uno de los organizadores del festival.

Un homenaje a la tragedia que marcó a La Fortuna

La fecha más significativa será el 29 de julio, cuando por primera vez la comunidad realizará un homenaje especial para recordar la erupción de 1968, desastre natural que cobró la vida de más de 80 personas y sepultó los poblados de Tabacón, Pueblo Nuevo y San Luis.

Las actividades iniciarán a las 6:00 de la mañana con el desayuno comunitario “Memorias del Despertar”, en el Parque Central de La Fortuna, donde participarán sobrevivientes de la tragedia, vecinos y artistas locales.

Actividades llegarán a La Fortuna en conmemoración de la erupción del Volcán Arenal. Foto: cortesía ADIFORT.

A las 7:30 a. m., exactamente a la hora en que inició la erupción hace 58 años, sonarán simultáneamente las campanas de la iglesia, las sirenas de ambulancias, patrullas y unidades de bomberos, además de los timbres de escuelas y colegios.

“A las 7:30 a.m., por primera vez haremos sonar las campanas de la iglesia junto con las sirenas de ambulancias, bomberos y patrullas, además de los timbres en escuelas y colegios. Será un homenaje sonoro que transmitirá nuestra cultura viva y recordará que aquel día marcó para siempre la historia de La Fortuna”, señaló Zamora.

Actividades llegarán a La Fortuna en conmemoración de la erupción del Volcán Arenal. Foto: cortesía ADIFORT.

Posteriormente, vecinos, sobrevivientes y visitantes participarán en la ceremonia “Donde la Tierra Habló”, en el Parque Nacional Volcán Arenal, mientras que la jornada concluirá a las 6:00 p. m. con el acto “Luz para el recuerdo”, en el cementerio local, donde se compartirán historias y homenajes a las víctimas.

Diez días de cultura y actividades gratuitas

El festival arrancará oficialmente el 24 de julio con la apertura de la feria de artesanos y un pasacalles acompañado de presentaciones artísticas.

Durante los diez días de celebración habrá una amplia agenda de actividades gratuitas, entre ellas:

Feria de artesanos.

Expo PYME.

Obras de teatro.

Bailes de salón.

Partidos de fútbol de veteranos.

Charlas y documentales sobre la erupción del Arenal.

Cuentacuentos infantiles.

Actividades culturales para toda la familia.

Concierto gratuito de Malpaís el 1.º de agosto.

“El próximo 1 de agosto disfrutaremos de un concierto muy especial con la reconocida agrupación Malpaís, totalmente gratuito para la comunidad. Será una experiencia inolvidable que nos invita a celebrar juntos la música y la unión”, añadió Zamora.

Los organizadores indicaron que todas las actividades serán de acceso gratuito y que la programación completa puede consultarse en las redes sociales oficiales de ADIFORT.