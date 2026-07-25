Malpaís y la Banda Municipal de Nicoya se unirán 

La música costarricense tendrá un encuentro especial hoy durante las celebraciones por la Anexión del Partido de Nicoya.

La reconocida agrupación costarricense Malpaís y la Banda Municipal de Nicoya compartirán escenario en un espectáculo preparado para conmemorar esta fecha histórica.

La presentación se realizará a las 5:00 p. m. en la Tarima Bicentenario, ubicada como parte de la programación del Festival Cultural de la Anexión, donde ambas agrupaciones unirán sus sonidos en una puesta en escena que busca resaltar la identidad y las raíces musicales del país.

Malpaís, una de las agrupaciones más reconocidas de Costa Rica por su mezcla de música popular, folclor y sonidos latinoamericanos, llegará a Nicoya para compartir con el público junto a la Banda Municipal de Nicoya, agrupación que representa la tradición musical de la provincia de Guanacaste.

El encuentro formará parte de las actividades organizadas para celebrar los 202 años de la Anexión del Partido de Nicoya, una fecha que cada 25 de julio reúne actos culturales y artísticos en la provincia guanacasteca.