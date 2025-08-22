La Universidad de Costa Rica (UCR) celebrará sus 85 años de historia con un concierto inolvidable a cargo de la banda nacional Malpaís.

El evento tendrá lugar el próximo miércoles 27 de agosto a las 6:50 p. m., en el Aula Magna de la Sede Rodrigo Facio, en San Pedro.

Para garantizar un espacio, será necesario realizar una reservación a través del Portal de Eventos de Rectoría: rectoria.ucr.ac.cr/eventos.

El ingreso al recinto estará habilitado desde las 6:00 p. m., y para acceder, las personas deberán mostrar el código QR que recibirán en su correo institucional tras completar la inscripción.