Heredia vivirá una noche especial este sábado 30 de agosto, cuando la agrupación costarricense Malpaís se presente en el Paseo de las Flores con un concierto gratuito a partir de las 7:00 p.m.

El espectáculo se llevará a cabo en el fortín principal del centro comercial y promete una velada cargada de poesía, música nacional y un ambiente familiar.

Los asistentes podrán disfrutar de temas que han marcado generaciones, como “Contramarea”, “Abril” y “Muchacha y Luna”, además de nuevas propuestas que el grupo ha preparado para esta ocasión.

Banda nacional Malpaís. Foto: cortesía.

“Es un honor recibir a Malpaís en nuestra casa. Queremos que las familias disfruten de un espectáculo cultural de calidad, en un ambiente seguro y accesible para todos. Este tipo de actividades nos permiten seguir siendo un punto de encuentro para la comunidad“, destacó Alexis Calderón, encargado de Mercadeo del centro comercial.

La actividad será de acceso libre y contará también con opciones gastronómicas y espacios de entretenimiento para complementar la experiencia.

Además, el evento marcará el inicio de “Veladas”, un nuevo concepto cultural del centro comercial que traerá encuentros mensuales de música en vivo.

En setiembre, la cita será con la agrupación nacional Escats.