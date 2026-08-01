Malpaís anuncia cancelación de concierto

La agrupación musical costarricense Malpaís anunció en redes sociales la cancelación de uno de sus conciertos programados.

Se trata de un evento programado para este domingo 2 de agosto en Desamparados.

“Por razones fuera de nuestro control, el concierto de este domingo 2 de agosto en Desamparados en la Villa Olímpica está CANCELADO”, comunicaron.

Se trataba de un concierto gratuito programado para disfrutar el feriado nacional del 2 de agosto.

Varios de los seguidores de la agrupación lamentaron la cancelación del evento e indicaron en redes sociales que esperan una reprogramación.