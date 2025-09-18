Tras terminar las jornadas eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica, se actualizó el ranking FIFA del mes de setiembre.

La Sele, quien empató ante Nicaragua y Haití en las primeras dos fechas, cayó 7 puestos en dicho ranking, por lo que ahora se encuentra en el puesto número 47.

Además, los ticos son quintos en CONCACAF, siendo superados por México, Estados Unidos, Canadá y Panamá.

El próximo ranking se actualizará el 22 de octubre. Para esa fecha, la Sele ya habrá enfrentado a Honduras y Nicaragua.

Argentina pierde el primer puesto

Tras varios años en el primer puesto, la Selección de Argentina cayó hasta el tercero tras su derrota ante Ecuador, siendo superada por España, quien recuperó el primer lugar, y por Francia, quien ganó sus últimos partidos.

El top 10 lo completan Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica, Croacia e Italia.