El uso incorrecto de productos químicos en labores de limpieza y desinfección en empresas está elevando los riesgos para la salud de las personas y el impacto ambiental, según advierten expertos y organismos internacionales.

Sustancias de uso común como cloro, amoníaco, amonio cuaternario, agua oxigenada industrial, pesticidas y solventes, pueden generar efectos adversos si no se manipulan bajo protocolos adecuados.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición a químicos peligrosos en entornos laborales es uno de los principales factores de riesgo, especialmente en sectores como salud, servicios y hospitalidad. Incluso, se ha asociado a un aumento significativo en problemas respiratorios como el asma.

Imagen con fines ilustrativos.

En la misma línea, los Centers for Disease Control and Prevention advierten que el uso inadecuado de desinfectantes puede provocar irritaciones, lesiones en la piel y ojos, e intoxicaciones, sobre todo cuando se mezclan productos sin conocimiento técnico.

En espacios como hospitales, centros educativos, oficinas y comercios, el uso de estos productos es cotidiano. Sin embargo, los riesgos aumentan cuando no existen controles adecuados, capacitación del personal o supervisión especializada. Por ejemplo, la mezcla de cloro con amoníaco puede liberar gases tóxicos, mientras que la exposición prolongada a ciertos compuestos puede afectar la salud respiratoria.

Mario Vargas, gerente general de Grupo EULEN en Costa Rica.

“El riesgo no está en el producto en sí, sino en cómo se utiliza. Una mezcla incorrecta, un almacenamiento inadecuado o la falta de capacitación pueden generar consecuencias que van desde afectaciones respiratorias hasta incidentes que comprometen la operación”, explicó Mario Vargas, gerente general de Grupo EULEN en Costa Rica.

La compañía, que opera en sectores como salud, comercio, banca e industria, implementa protocolos estrictos para el manejo de sustancias químicas, alineados con normativas internacionales y prácticas de sostenibilidad. Entre ellas destaca la certificación ISO 14001, que regula aspectos como almacenamiento, transporte, etiquetado y disposición final de estos productos.

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Además del impacto en la salud, el manejo inadecuado de químicos también afecta al ambiente. Expertos señalan que, aunque existen alternativas más sostenibles (como productos biodegradables y de menor toxicidad), su uso requiere igualmente controles adecuados para evitar daños.

“Hoy la limpieza profesional debe ir más allá de la efectividad: también debe garantizar la seguridad de las personas y el cuidado del entorno”, añadió Vargas.

Mario Vargas, gerente general de Grupo EULEN en Costa Rica.

Especialistas coinciden en que una gestión responsable de estos productos no solo reduce riesgos, sino que también se convierte en un elemento clave para la protección de la salud pública, la sostenibilidad ambiental y la reputación de las empresas.