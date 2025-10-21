Mal negocio hicieron guadalupanos y albinegros

Los cuadros de Guadalupe y Sporting F.C. no supieron aprovechar la ocasión de dejar tendido a su rival de turno, en el cierre de la jornada 13.

El estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca recibió a un par de escuadras obligadas a ganar, debido a que su posición es más que incómoda.

El primer tanto lo marca Alejandro Reyes para la visita al 18’ y responde Joao Maleck al 42’.

Pero al cierre del cotejo llegaron las verdaderas emociones, cuando al 87’ marca el cuadro local. Cobro de tiro libre de Elián Morales y de cabeza define René Miranda.

Celebraban la victoria los guadalupanos pero sobre el 90 apareció el empate de Sporting,

También de táctica fina para que de cabeza empatara Ryan Bolaños.

Lo mejor fue para el cierre, pero siempre se quedaron con el empate innecesario, ya que se desean alejar de esa zona tétrica.

Al cierre del juego sale expulsado en los albinegros Ariel Soto. Al menos el punto le sirve al equipo de Díaz para abandonar el sótano por diferencia de goles.

Los guadalupanos pusieron en la cancha a Rodiney Leal, René Miranda, William Quirós, Lautaro Ayala, Leonel Peralta, Elián Morales, Kenneth Carvajal, Brandon Bonilla, Samir Taylor, Gian Mauro Morera y Joao Maleck. D.T.: Fernando Palomeque.

Por los de Pavas participaron Leonel Moreira, Douglas Sequeira, Fabio Coronado, Ariel Soto, Giancarlo González, Ryan Bolaños, Josimar Méndez, José Pablo Agüero, Ariel Arauz, Erick Torres y Alejandro Reyes. D.T.: Minor Díaz.