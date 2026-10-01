Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

El juicio que mantienen el creador de contenido Diego Bravo, la maquillista María José Ulate y el presentador Mauricio Hoffmann avanzó este miércoles 30 de setiembre con las declaraciones de los dos querellantes ante el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.

El proceso se originó por una querella relacionada con presuntos delitos contra el honor, entre ellos difamación e injurias, a raíz de una serie de videos y publicaciones difundidos en redes sociales durante 2021 y 2022.

La jornada estuvo marcada por varios cambios en el horario previsto para las declaraciones y también por una evacuación del edificio debido a un sismo.

Foto: Randall Sandoval

Majo Ulate relató el impacto que tuvieron las publicaciones

La primera en brindar su testimonio fue María José Ulate, quien explicó ante el Tribunal que parte del contenido que considera ofensivo apareció en plataformas como Instagram, YouTube y Telegram.

“Desde enero del 2021 a mayo del 2022 hubo ataques, falta al honor, cosas que no son reales. Quiero exponer el caso y tratar de defenderme”, declaró.

Ulate recordó que uno de los primeros videos que identificó como parte del conflicto apareció en mayo de 2021. Según su relato, Bravo hizo señalamientos relacionados con una supuesta destrucción de una familia y un matrimonio, además de utilizar posteriormente expresiones como “añeja” y “usurpadora”.

Foto: Randall Sandoval

La maquillista afirmó que las publicaciones tuvieron consecuencias en diferentes ámbitos. Entre ellas mencionó una reducción de seguidores, la pausa de algunas colaboraciones comerciales y la necesidad de solicitar que se cerraran los comentarios en transmisiones vinculadas con su trabajo.

También describió ese periodo como especialmente complicado para su negocio y explicó ante los jueces cómo, según su versión, la situación terminó afectándola emocionalmente.

Otro de los aspectos que mencionó fue que Bravo, de acuerdo con su testimonio, recurría a sus seguidores para solicitar fotografías de ella y de Hoffmann.

Ulate también habló de Ericka Morera

Durante su declaración, Ulate hizo referencia a Ericka Morera, expareja de Mauricio Hoffmann y madre de una de sus hijas.

La maquillista explicó que, desde su perspectiva, la amistad que posteriormente desarrollaron Morera y Bravo pudo haber tenido alguna relación con el cambio de tono que percibió en los videos publicados.

“Ya después se formó una relación de amistad entre él y Ericka Morera, que tal vez eso hizo que hubiera un poquito más de veneno, tal vez, en los videos, porque de ahí en adelante es donde él sube más el tono”, declaró.

Foto: Randall Sandoval

Ulate señaló además que su intención al acudir a los tribunales no está relacionada con recibir dinero como consecuencia del proceso.

Hoffmann recordó publicaciones relacionadas con su hija

Luego del testimonio de Ulate, Mauricio Hoffmann ocupó el lugar destinado a los testigos para brindar su versión de los hechos.

El presentador recordó particularmente una publicación relacionada con fotografías en las que aparecía junto a Ulate en una playa. Según explicó, las imágenes fueron difundidas en mayo de 2021 y posteriormente Bravo hizo una comparación con el actor Andrés García, vinculándolo con situaciones relacionadas con escándalos e infidelidades.

“Se me trató también de decir que mi respeto no era tan grande hacia mi hija. Ella es lo más preciado que tengo y recuerdo también la mala intención de cómo se comunicó la forma de ver esas imágenes”, declaró.

Hoffmann aseguró que los contenidos también tuvieron repercusiones en el ámbito familiar, debido a las referencias que, según su testimonio, se hicieron sobre su relación con su hija.

El conductor explicó que posteriormente tuvo un fuerte enfrentamiento con Ericka Morera, situación que relacionó directamente con uno de los videos mencionados durante su declaración.

“Con el tema de mi hija fue doloroso porque justo después de ese video tuve una discusión fuerte con Ericka Morera, por ese video, fue una discusión acalorada. Me decía: ‘Tráigame a mi hija o voy con la policía a quitársela’. Ese día recibí amenazas. Fue un día feo y desconsolador”, contó.

El presentador explicó por qué decidió no responder públicamente

Hoffmann también se refirió a las dificultades que, según explicó, enfrentaba al intentar responder públicamente a los señalamientos.

El presentador manifestó que una defensa pública podía terminar exponiendo situaciones privadas relacionadas con la relación que mantenía con la madre de su hija.

“Si yo tenía que defenderme, iba a tener que hablar mal de alguien, y ese alguien es la mamá de mi hija, porque solo los que estamos adentro sabemos lo que pasa. A veces uno quiere guardar un poco la privacidad”, manifestó.

El proceso continuará el próximo 8 de octubre, cuando está previsto que comparezcan nuevos testigos vinculados con el caso.