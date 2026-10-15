Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La maquillista y creadora de contenido Majo Ulate aseguró que no tendría ninguna reacción particular si se encontrara con Diego Bravo durante una gala de “Mira quién baila“, competencia en la que participa desde hace casi un mes.

La respuesta surgió durante una entrevista con la creadora de contenido Fabiola Méndez, quien le consultó cómo se sentiría si Bravo llegara como espectador al programa.

“Nosotros ya hemos estado en varios eventos en el mismo lugar, qué más que en el juicio. Yo soy una persona sumamente respetuosa que simplemente no pongo atención a lo que no me interesa; entonces no pasaría nada”, respondió Ulate.

Las declaraciones se producen en medio del proceso judicial que enfrenta a la maquillista, su pareja, el presentador Mauricio Hoffmann, y Bravo, a raíz de publicaciones y videos relacionados con la relación y la vida privada de la pareja.

Ulate pide apoyo para continuar en la competencia

Además de referirse al posible encuentro con Bravo, Ulate habló sobre su situación en “Mira quién baila”, donde actualmente está nominada y su permanencia depende del resultado de las votaciones.

La participante reconoció que está acostumbrada a recibir críticas y pidió a sus seguidoras que la apoyen con sus votos para continuar en el programa.

¿Qué ocurre en el proceso judicial?

La querella fue presentada por Ulate y Hoffmann a inicios de 2023 por presuntos delitos contra el honor, relacionados con publicaciones y videos difundidos por el creador de contenido.

La pareja también reclama una indemnización de ¢5 millones para cada uno por el supuesto daño moral. El proceso judicial continúa en desarrollo.