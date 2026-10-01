Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Durante su declaración en el juicio contra Diego Bravo, Majo Ulate se refirió específicamente a Ericka Morera, exesposa de Mauricio Hoffmann, al explicar ante el Tribunal algunos de los videos que forman parte de la prueba del proceso.

Ulate relató que Morera apareció en contenidos publicados por Bravo y explicó la manera en que, según su testimonio, el creador de contenido presentaba la situación relacionada con la relación entre ella y Hoffmann.

“Lo que (Diego Bravo) menciona de Ericka es que es la víctima, porque yo le robé el marido”, declaró Ulate ante los jueces.

Foto: Randall Sandoval

La maquillista también recordó un video en el que, según explicó, Morera participaba directamente junto a Bravo. Ulate indicó que en ese contenido se hacían comentarios relacionados con Mauricio Hoffmann y que Bravo le preguntaba a Morera qué opinaba sobre las “personas añejas”, expresión que, según su testimonio, era utilizada para referirse a ella.

Según la maquillista, posteriormente se habría establecido una relación de amistad entre Bravo y Morera. Ulate manifestó que, desde su percepción, ese acercamiento pudo haber influido en el contenido que comenzó a publicar el creador.

“Él también cuando se refiere a los genitales de Mau, como qué tiene grande Mauricio, el corazón, ella (Ericka) está también en ese video con él. Cuando él dice: ¿qué piensas de las personas añejas? y ella dice: ‘son malas, malas’, entonces sé que ella también estuvo en ese video. Ella participa de los videos y pues se da como esa interacción entre ellos”, explicó Ulate.

“Ya después se formó una relación de amistad entre él y Ericka Morera, que tal vez eso hizo que hubiera un poquito más de veneno, tal vez, en los videos, porque de ahí en adelante es donde él sube más el tono”, declaró.

La referencia a Morera surgió mientras Ulate explicaba ante el Tribunal los contenidos que, según su denuncia, fueron publicados durante el periodo en que comenzó su relación con Hoffmann y que considera ofensivos.

El juicio contra Diego Bravo corresponde a la querella presentada por Majo Ulate y Mauricio Hoffmann por presuntos delitos contra el honor, entre ellos difamación e injurias. La audiencia del 30 de setiembre incluyó los testimonios de Ulate y Hoffmann, aunque esta nota se concentra únicamente en lo expresado por la maquillista sobre Morera.