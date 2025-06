La reconocida maquillista María José “Majo” Ulate reveló que está viviendo una transformación no solo física, sino también personal.

A través de sus redes sociales, compartió con sus seguidores cómo su rutina diaria cambió drásticamente luego de someterse a una liposucción, en la que le fue removida grasa de la espalda para ser transferida a su cadera derecha.

“Ahora me levanto mucho más temprano porque dormir es incómodo, y no he querido medicarme para dormir, pero hasta el momento me está yendo muy bien con el proceso”, externó la creadora de contenido.

La influencer confesó estar contando los días para superar los tres primeros meses de recuperación, que considera la etapa más crítica.