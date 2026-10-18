Majo Ulate queda fuera de Mira Quién Baila por esta razón

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

La creadora de contenido costarricense María José Ulate, conocida como Majo Ulate, se despidió de la pista de Mira Quién Baila durante la gala de este domingo 18 de octubre, en una noche decisiva para los participantes de la tercera temporada del formato de Teletica.

Ulate llegó a la quinta gala en zona de nominación junto a la emprendedora Karla Quesada y el humorista Mauricio Artavia, conocido como Papi Pazz. Los tres enfrentaron una semana determinante en la que el respaldo del público resultaba fundamental para continuar en la competencia.

Majo Ulate representaba a SOS Rescates Felinos Costa Rica, una asociación dedicada a la protección y el bienestar de gatos en condición de abandono, maltrato o vulnerabilidad que ahora recibirá la donación de $3.000.

“Estoy muy emocionada de haber representado a la fundación. No crean que se van a deshacer de mi porque ya saben que andaré rondando”, externó la maquillista costarricense.

Durante su participación en el programa, Majo asumió el reto de aprender y ejecutar diferentes estilos de baile junto a su pareja profesional, con quien buscó demostrar su evolución sobre la pista y convencer tanto al jurado como a los televidentes.

La eliminación marcó el cierre de su recorrido en el concurso, en el que los participantes no solo compiten por mantenerse en el programa, sino que también representan a organizaciones beneficiarias dentro de la dinámica solidaria de esta temporada.