Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La pareja de Mauricio Hoffman y creadora de contenido, Majo Ulate, declara este miércoles ante el tribunal en el juicio que mantiene contra el creador de contenido Diego Bravo, un proceso que se originó por una serie de videos y publicaciones difundidas en redes sociales durante 2022.

Ulate y el presentador Mauricio Hoffmann presentaron una querella contra Bravo por presuntos delitos contra el honor. Además, ambos reclaman ¢5 millones cada uno por concepto de daño moral, para un total de ¢10 millones, así como una disculpa pública y la eliminación de los contenidos cuestionados.

Este miércoles, Ulate comenzó a contar ante el tribunal cómo vivió los hechos que dieron origen al proceso.

Foto: Randall Sandoval.

Al ser consultada sobre la relación que tenía con Bravo, fue clara:

“Solo por redes sociales, nunca he tenido un acercamiento con él”, destacó.

Cuando el tribunal le preguntó si era su amigo, enemigo o familiar, respondió:

“No”

Sobre su interés en el proceso, explicó:

“Tengo interés de que se haga justicia con algo que me parece que fue injusto en su momento”, recalcó.

Uno de los primeros puntos que abordó durante su declaración fueron los videos que, según su relato, comenzaron a circular en 2022.

Ulate recordó especialmente uno publicado en mayo, en el que asegura que Bravo la responsabilizaba por la ruptura de una familia y un matrimonio.

“Él asegura que destruí una familia que yo destruí un matrimonio y es ahí donde empieza con todos los adjetivos que usó durante todo el año de ataques; como el principal es la palabra ‘añeja’”, asegura.

Según explicó, en ese primer video también comenzó a recibir otros calificativos que, de acuerdo con su versión, buscaban responsabilizarla por la ruptura familiar.

Foto: Randall Sandoval.

“Él recalca que yo fui la responsable de que una familia se destruyera y empieza como con el tema de con los términos como usurpadora, mosca muerta”, destacó.

Ulate aseguró que esos contenidos continuaron y que, desde su perspectiva, se trató de una serie de ataques y faltas de respeto.

“Fue una serie de ataques, a mi parecer, faltas de respeto y, por supuesto, que también eh al honor, faltas a mi honor”, mencionó.

La creadora sostuvo además que en las publicaciones se expuso una versión de los hechos con la que ella no estaba de acuerdo.

“Se dijeron cosas que no son reales. Se dijeron cosas, no se contó cómo pasó realmente y eso es lo que me trae hoy hasta acá”, reflexionó.

Y explicó por qué decidió participar en el proceso judicial:

“Quiero exponer el caso y tratar de defenderme de todo lo que creo que en algún momento dañó mi imagen, dañó mi honor, dañó mi trabajo y por eso estamos hoy aquí”, destacó.

“Fue un acoso durante ese año”

Durante su declaración, Ulate también contó que, según su versión, los contenidos circularon por diferentes plataformas y no solamente por una red social.

Foto: Randall Sandoval.

“Mi persona estuvo recibiendo ataques por todas las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram”, afirmó.

También señaló que los contenidos llegaron a grupos privados:

También se hicieron cosas en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, Tiktok”, destacó.

Ulate explicó que inicialmente ni siquiera conocía el contenido de Bravo.

“Antes de eso nunca había visto ningún contenido de Diego”, aseguró.

Después de esa primera publicación, aseguró que comenzó a recibir otros videos enviados por diferentes personas.

“De ahí en adelante, el resto de videos sí era muy fácil verlos porque muchas personas me los compartían o me preguntaban si ya había visto, si ya había escuchado, y así es como me fui dando cuenta de todo el contenido que se iba haciendo”, mencionó.

La declaración de Majo Ulate continúa este miércoles como parte del juicio contra Diego Bravo.

Sus manifestaciones corresponden a su versión sobre los hechos que originaron la querella y serán valoradas por el tribunal junto con las demás pruebas que forman parte del proceso.