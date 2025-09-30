“No se debe bajar la guardia con este tema, que debe tocarnos de manera más sensible como institución”, advirtió la magistrada Ingrid Hess durante la sesión de Corte Plena, al referirse a la salud mental y la presión que enfrentan los funcionarios judiciales.

Hess se pronunció tras confirmarse que el juez Sergio Quesada fue encontrado sin vida en su casa de habitación, hecho que generó preocupación entre los magistrados.

El tema ocupó la agenda de Corte Plena, donde varios magistrados destacaron la importancia de visibilizar los protocolos y políticas que existen para atender la salud mental de los funcionarios judiciales.

La magistrada de la Sala III, Patricia Vargas, subrayó que los servidores judiciales enfrentan presiones externas e internas que afectan su bienestar.

“Decisiones de carácter político y legislativo han dificultado el trabajo del funcionariado público. Antes veían más cercana una jubilación temprana, pero ahora es más lejana o inexistente”, afirmó.

Vargas insistió en la necesidad de diseñar una estrategia que evite que los funcionarios lleguen a situaciones límite.

“Hay que generar respuestas para quienes ya están en esa situación, para que puedan acudir a espacios de atención y encuentren apoyo. La institución debe reconocer esta realidad; hay personas angustiadas que lo necesitan”, señaló.

Por su parte, la magistrada Julia Varela pidió que se atienda de manera urgente a los compañeros de Quesada, ante las posibles repercusiones emocionales.

La vicepresidenta de la Corte, Damaris Vargas, indicó que la Dirección de Gestión Humana cuenta con un equipo especializado que brinda apoyo a las familias afectadas por este tipo de acontecimientos.

Ejecutar la política de bienestar

El magistrado de la Sala II, Luis Porfirio Sánchez, enfatizó que este tema debe abordarse desde la Política de Bienestar y Salud, ya que la salud mental fue incorporada en respuesta a múltiples preocupaciones. “Hay que darle prioridad. Es un tema de alto riesgo para la institución. Cuando uno observa el total de incapacidades por problemas psiquiátricos, se evidencia que requiere atención urgente”, afirmó.

Sánchez también señaló que una encuesta reciente reveló el desconocimiento del personal sobre la Política de Salud: “La ejecución no se está realizando como corresponde”, advirtió.

Diario Extra consultó al Poder Judicial sobre varios aspectos relacionados con esta temática y se encuentra a la espera de una respuesta oficial.

Luis Porfirio Sánchez Magistrado Sala II “Hay que ver por qué la institución no está ejecutando la política, eso es lo que me preocupa. No puede ser que giremos un producto y que todo quede en papel, hay que ver como se puede ejecutar esta Política de Salud, es una preocupación la gran cantidad de personas con este tipo de problemas”.

Patricia Vargas Magistrada Sala III “Hay que alertar sobre este tema, aprovechar este tema tan doloroso para retomar este tema y pedir respetuosamente a esta Corte que se avoque a conocer este tema y que se le asigne a la Comisión de Bienestar, es importante abordar el tema de la salud mental en los funcionarios judiciales”.

Sandra Zúñiga Magistrada Sala III “Se piensa que las personas que administran justicia son casi como robots, no se enferman, no tienen necesidades de salud emocional y física, pero resulta que las cargas y las presiones por supuesto que impactan. Con las uñas se les da el servicio a muchos de los compañeros, no tenemos como atender una posible demanda”.