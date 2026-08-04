Magistrados cuestionan proyecto sobre reincidencia delictiva

La Corte Plena determinó que el proyecto “Ley Mano Firme ante la Reincidencia Delictiva”, impulsada por el Poder Ejecutivo, afectaría el funcionamiento y organización del Poder Judicial.

Aunque la iniciativa pretende endurecer las penas para personas reincidentes en delitos, los magistrados consideran que su redacción genera problemas jurídicos y operativos. Con 11 votos en contra, 5 a favor y 5 abstenciones, se determinó que la iniciativa tendría implicaciones a nivel del Poder Judicial.

Según el análisis de los magistrados, si la ley se aprobara tal como está, correría el riesgo de ser anulada posteriormente por ir en contra de los principios básicos de la Constitución Política.

La magistrada Patricia Vargas fue una de las voces más críticas, cuestionando directamente la constitucionalidad de varios aspectos fundamentales del proyecto.

Además de los problemas legales, existe una preocupación por el dinero y el personal judicial que se vería impactado.

El magistrado Gerardo Alfaro y otros miembros de la Corte advirtieron que esta reforma obligaría al Poder Judicial a asumir una cantidad considerable de nuevas tareas y procesos operativos.

El problema radica en que el proyecto no contempla la asignación de más recursos o presupuesto para enfrentar este aumento en el volumen de trabajo para el Poder Judicial.

Desde la Corte señalaron que es inviable exigirle al sistema judicial que haga más con los mismos recursos, lo que podría provocar un colapso o retrasos en otros procesos judiciales importantes.

Los magistrados concluyeron que, de no corregirse estos artículos, la ley se enfrentará a constantes cuestionamientos legales si llegara a entrar en vigor, lo que pone en duda su efectividad real para combatir la criminalidad en las calles.