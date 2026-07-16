Magistrado de la Sala Primera: “Entre más tiempo esté el magistrado, más conocimiento”

El presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas, aseguró que “entre más tiempo esté un magistrado, tiene más conocimiento”. Durante una audiencia en la Comisión de Nombramientos del Congreso, Rivas compareció y expuso sus criterios sobre el procedimiento de selección de magistrados.

El diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Antonio Barzuna, consultó a Rivas si considera que los magistrados “deben ser vitalicios”.

“La Constitución Política no establece que los magistrados seamos vitalicios. Si creo que es importante que el magistrado o el juez tenga suficiente tiempo para incorporar conocimiento. Me parece que la decisión judicial del pleito entre dos personas que contienden (…) nosotros tenemos que responder con independencia e imparcialidad”, respondió Rivas.

El jerarca aseguró que cada ocho años, los magistrados se someten a un escrutinio ante el Poder Legislativo para “eventualmente reelegirse”.

Ante la pregunta de cuántos años debería estar un magistrado en su cargo, Rivas aseguró que “entre más tiempo esté el magistrado tiene más conocimiento”