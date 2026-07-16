Magistrado califica de “inédito” impasse en elección de magistrados suplentes de la Sala IV

El presidente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis Guillermo Rivas, calificó de “inédito” el impasse entre la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial ante el fracaso de la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional y la devolución en dos ocasiones de la nómina de candidatos por parte del Congreso.

Rivas compareció ante la Comisión de Nombramientos del Congreso este jueves y aseguró que, debido al impasse en la elección de magistrados, “está por resolverse” ese tipo de situaciones.

“Yo he participado en otros procesos de la Sala Primera. Nosotros no hemos tenido (…), y creo que esto es inédito. No hay jurisprudencia, no hay decisiones anteriores. Me parece que sí existe la posibilidad de que tengamos una diferente apreciación y una diferente interpretación en cuanto a ese tema, pero le cuento que eso es completamente inédito”, señaló Rivas.

Yara Jiménez, presidenta del Congreso. Foto: Asamblea Legislativa.

No hay jurisprudencia

Al ser consultado sobre el tema, el magistrado presidente de la Sala Primera reconoció que el escenario actual carece de jurisprudencia o de decisiones anteriores.

Destacó que el diseño constitucional distribuye la tarea de modo que un poder propone (la Corte) y el otro elige (la Asamblea). Sin embargo, admitió un vacío importante, puesto que la Constitución Política no prevé un procedimiento para el caso en que el Congreso argumente que no cuenta con los votos suficientes para elegir a los candidatos propuestos.