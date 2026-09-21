Magistrada Roxana Chacón busca reelección en el cargo

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La magistrada de la Sala Segunda, Roxana Chacón Artavia, expresó su interés de reelegirse en el cargo por segunda vez para un período de ocho años, ante el vencimiento de su cargo el próximo 20 de noviembre de 2026.

En una comunicación enviada a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, la magistrada solicitó que su petición sea tramitada conforme a la normativa de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos de Congreso.

“Y quedo a la espera de que se me comunique las reglas acordadas por dicha comisión, para el cumplimiento de los requisitos solicitados”, dice la misiva que fue reenviada a la presidenta de ese foro legislativo, Marta Esquivel.

Según el portal del Poder Judicial, Chacón es máster en Derechos Humanos de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA).

Tiene la Especialidad en Derecho Laboral de la Escuela Judicial de la Corte Suprema de Justicia, del Programa de Jueces Laborales.