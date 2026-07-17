Magistrada Julia Varela solicita su tercera reelección a los diputados

La magistrada de la Sala II de la Corte Suprema de Justicia, Julia Varela Araya, envió al Congreso su decisión de buscar una nueva reelección de su cargo por ocho años más.

Mediante una carta dirigida a la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, la alta jueza explica su decisión y recuerda que su nombramiento vence el próximo 16 de setiembre.

El trámite inicia en la Comisión de Nombramientos donde se deberá llamar a la magistrada a entrevista y luego emitir una recomendación al plenario.

Esta es la tercera reelección que Varela solicita al Congreso. Ella fue electa magistrada por primera vez el 17 de setiembre del 2002.

Fue reelecta por primera vez en el 2010 primera reelección y luego de nuevo en el 2018.

De volver a ser escogida para el cargo se mantendría como magistrada hasta el año 2034.

Para revocar la reelección de un magistrado, se requieren 38 votos de los diputados, cifra que hoy no tiene el oficialismo.

Si al momento de la votación no se tienen los 38 votos negativos, el magistrado queda automáticamente reelecto en el cargo.