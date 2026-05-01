Más de 30 mil pensionados del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) quedaron sin la posibilidad inmediata de recuperar el ajuste de sus ingresos, luego de que el presidente Rodrigo Chaves vetara en forma total el proyecto de ley 24.353.

La iniciativa buscaba descongelar las pensiones menores o iguales a ¢2 millones mediante revalorizaciones automáticas ligadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“Lamentablemente el presidente le da la espalda y le da un golpe muy fuerte a más de 30 mil pensionados, quienes han visto vulneradas sus condiciones de vida durante todo este tiempo”, expresó Dennis Solís, presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

Argumentos del veto

El veto presidencial devuelve el Decreto Legislativo 10.944, correspondiente al expediente 24.353, bajo el argumento de razones de oportunidad, conveniencia y sostenibilidad fiscal.

“Crea una obligación de gasto adicional, automática y recurrente con cargo al Presupuesto Nacional, sin fuente de financiamiento ni previsión explícita de ajustes compensatorios”, señala el documento firmado por Chaves.

El texto vetado pretendía modificar el artículo 13 de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para permitir que las pensiones otorgadas a miles de educadores que se vieron afectadas por la regla fiscal recibieran ajustes semestrales cuando no existieran aumentos salariales por costo de vida debido a la regla fiscal.

Según datos citados por el propio Ejecutivo, el universo beneficiario supera las 30 mil personas y cada aumento del 1% representaría un costo anual adicional cercano a ¢3.676 millones.

“Es inconveniente y no oportuno para el interés público, pues crea obligaciones automáticas y recurrentes de gasto con cargo al Presupuesto Nacional sin fuente de financiamiento”, cita la conclusión.

Reacción sindical

Solís reprochó que el Gobierno se opusiera al proyecto desde sus primeras etapas. Según indicó, APSE solicitó desde el año pasado la convocatoria de la iniciativa durante sesiones extraordinarias, pero no hubo respaldo del Ejecutivo. Posteriormente, añadió, también existió resistencia de la bancada oficialista durante su trámite legislativo.

El dirigente sindical advirtió que el veto envía una señal negativa hacia los jubilados del Magisterio Nacional, especialmente después de seis años de congelamiento en sus pensiones.

Por su parte, Gilda Montero, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), también expresó su preocupación tras conocerse la decisión. “Manifestamos nuestro más firme rechazo a esta decisión por tratarse de una medida que afecta los derechos de miles de personas pensionadas del Magisterio. Este veto representa un acto de profunda injusticia contra miles de personas pensionadas que desde hace más de seis años han esperado una respuesta concreta, una solución justa por parte del Estado”, expresó la sindicalista.

A su vez, Miguel Sobrado, presidente de la Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA), calificó el veto como “repugnante”.

“Esto, señor presidente, es especialmente repugnante porque usted está optando por una pensión de expresidente para la cual no ha cotizado, como nosotros sí cotizamos durante medio siglo”, alegó. Esta propuesta, presentada por el entonces diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, regresará al Congreso, donde los legisladores tendrán la opción de buscar un resello del veto, para lo cual se requiere una mayoría calificada de 38 votos, o bien acoger la decisión del Ejecutivo.