Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) abrió una convocatoria para que pequeños productores de papa, cebolla y zanahoria puedan acceder a equipos de agricultura de precisión, fondos no reembolsables, asistencia técnica y capacitación especializada.

La iniciativa forma parte del Subprograma de Promoción de la Agricultura de Precisión, desarrollado junto con el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). El objetivo es facilitar el acceso a herramientas tecnológicas que permitan mejorar el manejo de los cultivos, aprovechar mejor el agua y promover una producción más sostenible.

Foto: cortesía MAG.

El apoyo está dirigido a personas productoras con un área efectiva de siembra de entre 0,5 y 1 hectárea. Entre los equipos contemplados se encuentran sistemas de riego y bombeo, tuberías, filtros, válvulas, cintas de riego, sensores, caudalímetros y manómetros.

Foto: cortesía MAG.

Además, el programa incluye análisis de suelos y foliares para orientar las decisiones sobre el manejo de los cultivos y detectar posibles problemas que afecten la producción.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Las personas interesadas deben estar registradas como pequeñas y medianas unidades productivas agropecuarias (PYMPA), cultivar papa, cebolla o zanahoria y estar al día con Hacienda, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y FODESAF, cuando corresponda.

Foto: cortesía MAG.

También deben contar con una fuente permanente de agua, disponer de terreno propio o un contrato de alquiler por al menos tres años y tener disponibilidad para participar en capacitaciones sobre buenas prácticas agrícolas, trazabilidad, riego y fertirriego, entre otros temas.

Foto: cortesía MAG.

Quienes resulten seleccionados deberán firmar un convenio con el MAG y contar con personal de apoyo para instalar los sistemas de riego.

¿Dónde solicitar información?

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de noviembre de 2026. Las personas productoras pueden consultar los detalles de la convocatoria en las Agencias de Extensión Agropecuaria del MAG ubicadas en Llano Grande y Tierra Blanca, en Cartago, y Zarcero, en Alajuela.

Foto: cortesía MAG.

La atención dependerá de la capacidad operativa de cada agencia.