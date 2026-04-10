MAG flexibiliza requisitos para comerciar fertilizantes 

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tomó la decisión de flexibilizar los requisitos necesarios para comercializar los fertilizantes en el país. La cartera autorizó al Servicio Fitosanitario del Estado para que no se soliciten los documentos, certificados o constancias apostillados en el extranjero.

Dicha documentación, que es necesaria para cambiar el origen de los productos, representa un periodo de 3 meses en el proceso.

“Lo primero es facilitar el ingreso de nuevos productos y los que ya están registrados puedan cambiar los orígenes de los productos para que las empresas puedan encontrar materia prima, que la importen, nacionalicen y la comercialicen a los agricultores nacional”, indicó Víctor Carvajal, ministro de Agricultura.

Adicionalmente, se aplazó la actualización de los registros de fertilizantes que se encuentran vigentes en el país. Estas medidas fueron adoptadas por el MAG por un problema internacional en la comercialización de fertilizantes.

Con el cierre del estrecho de Ormuz por el conflicto armado en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán, se generó una reducción en la disponibilidad de la materia prima.

De acuerdo con el MAG, un tercio del comercio de fertilizantes transita por el camino afectado. Carvajal comentó que en enero pasaron 3 mil embarcaciones que transportaban el producto, para marzo la cifra se redujo a 50 barcos.

Carlos Campos, presidente de la Asociación de Formuladores y Comercializadores de Agro insumos de Costa Rica (Asoagro), señaló que países productores como Rusia y China están limitando sus exportaciones de fertilizantes para abastecer sus mercados locales.

“Tenemos un problema en la disponibilidad de esos productos. Adicionalmente, el costo de producción se incrementa debido a que son hechos a base de derivados de petróleo. Tenemos que salir a buscar otros proveedores y necesitamos la agilidad de un registro rápido para importarlos y comercializarlos en el país”, explicó Campos.

Las medidas adoptadas por el MAG tienen un plazo de un año para enfrentar la situación internacional y reducir el impacto en las cosechas agrícolas.

“Si en algún momento tenemos un problema en el abastecimiento de fertilizantes, aunque los productores tengan el dinero y la necesidad, si no los aplicamos dejaría en riesgo de seguridad alimentaria al país. Si tenemos una menor fertilización vamos a tener una menor producción y eso va a hacer que la oferta de los alimentos disminuya y el precio va a subir”, agregó Carvajal.

Víctor Carvajal Ministro de Agricultura “Estamos a las puertas del fenómeno del niño, que nos trae menos precipitación, pero más temperatura. Eso lo que causa es un estrés hídrico y las fórmulas nitrogenadas son la forma de mantener la parte productiva en las cosechas. Tenemos un incremento en la demanda con una menor oferta disponible”.