El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció el inicio de la veda anual en el Golfo de Nicoya, a partir del 1º de mayo hasta el 31 de julio de este año.

El área delimitada abarca desde la línea recta imaginaria en Punta Torres, conocido como Peñon, hasta el Faro de la Isla Negritos, extendiéndose hacia la parte Este de Punta Cuchillos, en la Península de Nicoya, y continuando aguas adentro hasta la línea comprendida entre Puerto Níspero y Puerto Moreno, en la desembocadura del río Tempisque.

“Es una medida clave para proteger los ciclos reproductivos de las principales especies marinas de interés comercial y asegurar la sostenibilidad de la actividad pesquera. Esta veda responde a la necesidad de resguardar los periodos de reproducción y crecimiento de especies como la corvina reina, aguada y picuda, fundamentales para la economía pesquera nacional”, indicó la cartera.

Además, destacaron que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), en coordinación con el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional de Guardacostas, reforzarán los operativos de control y

vigilancia durante los tres meses de la veda.

La única excepción a la prohibición es la extracción de moluscos, con la autorización vigente del Incopesca, al igual que la pesca de sardina por las embarcaciones semi-industriales.