Maduro y su esposa se declaran no culpables de cargos de tortura

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon no culpables el jueves de nuevos cargos de tortura presentados en su contra en Estados Unidos.

Maduro y Flores comparecieron ante un tribunal de Nueva York acusados de conspiración para cometer actos como simulacros de ahogamiento, violaciones y golpizas contra detenidos en Venezuela, incluidos ciudadanos estadounidenses.

Desde su captura el 3 de enero en Caracas en una incursión militar estadounidense, la pareja está detenida en Nueva York, donde ya fue inculpada de narcotráfico y posesión de armas de fuego.

Maduro, quien durante su primera comparecencia en Nueva York se presentó como “prisionero de guerra” de Estados Unidos, calificó los nuevos cargos de “acusaciones falsas”.

Según la acusación formal, la pareja utilizó la tortura para “intimidar, hostigar y neutralizar a sus opositores, incluso mediante secuestros”.

Durante su mandato de 2013 a 2026, organismos de defensa de los derechos humanos acusaron en reiteradas oportunidades a Maduro de recurrir a la represión política para aferrarse al poder.

Maduro y Flores se encuentran recluidos en una cárcel de Brooklyn. Su juicio por narcotráfico y posesión de armas de fuego debe comenzar el 1 de junio de 2027. Hasta ahora ambos se ha declarado no culpables.

Desde la caída de Maduro, su ex vicepresidenta, Delcy Rodríguez, gobierna Venezuela como mandataria encargada bajo intensa presión del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.