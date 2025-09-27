Venezuela. (AFP) El gobierno de Nicolás Maduro convocó para este sábado un simulacro de preparación ante desastres naturales o eventuales conflictos armados, en medio de lo que denomina “amenazas” de Estados Unidos tras el despliegue de buques de guerra en el Caribe.

Hace un mes, Washington incrementó la presión al enviar ocho barcos y un submarino a la región. Según Donald Trump, ya se destruyeron tres embarcaciones de presuntos traficantes provenientes de Venezuela, con un saldo de 14 muertos. El mandatario estadounidense también rechazó la invitación al diálogo de Maduro, a quien acusa de liderar un supuesto cartel de narcotráfico.

La jornada de este sábado se da tras dos sismos que generaron alarma en el occidente venezolano, aunque sin víctimas. Forma parte de una serie de movilizaciones recientes que incluyen el reclutamiento de voluntarios para la Milicia, ejercicios militares en cuarteles y entrenamientos abiertos en barrios populares.

El martes, durante una alocución televisada, Maduro mostró un borrador de decreto para declarar un estado de conmoción exterior en todo el país. Aunque no se ha formalizado, organizaciones de derechos humanos alertan que podría derivar en restricciones a las libertades.

El presidente nicaragüense Daniel Ortega respaldó a Maduro y acusó a EE.UU. de querer “robarle el petróleo al pueblo venezolano”. En contraste, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad, ha apoyado a Estados Unidos.