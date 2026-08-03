Maduro saluda desde prisión

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó “todo camino de diálogo” en un mensaje publicado en sus redes sociales el domingo, antes de una primera reunión presencial la próxima semana entre representantes del gobierno interino y opositores, respaldada por Washington.

Estados Unidos mantiene una fuerte presión sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez, que asumió tras la caída de Maduro en enero, e impulsa un diálogo que puede derivar en elecciones. En tanto, el ambiente político comienza a calentarse en Venezuela, donde las filas más radicales del chavismo expresan molestia y rechazo al “antimperialismo” estadounidense.

“Hablar de un RENACIMIENTO NACIONAL como meta común es hablar de respeto mutuo en la diversidad, de inclusión de todos y todas (…) Saludamos todo camino de diálogo que ayude a consolidar la paz, la convivencia y el encuentro entre venezolanos”, se lee en el mensaje difundido en la cuenta de Telegram del exmandatario.

“Hagamos de agosto un mes de maravillosos logros, solidaridad comprometida, diálogo sincero y renacimiento espiritual para Venezuela”, concluye el texto de Maduro en la plataforma de mensajería, donde aparece a diario un conteo de los días de su “secuestro” y eventuales comentarios en ciertas fechas patrias.

Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, fueron capturados en Caracas en una operación militar estadounidense en enero. Se encuentran recluidos en una cárcel de Brooklyn, acusados de tráfico de drogas y armas de fuego. Ambos niegan todos los delitos imputados.

En prisión, Maduro no tiene acceso a periódicos ni a internet, pero está autorizado a hablar por teléfono con su familia y sus abogados durante aproximadamente 300 minutos al mes, con un máximo de 15 minutos por llamada, según una fuente cercana al dirigente.