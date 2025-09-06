Caracas. (AFP)-Nicolás Maduro, dijo que “ninguna de las diferencias” que su gobierno tiene con Estados Unidos justifica un conflicto militar, en medio de advertencias por parte del presidente Donald Trump de que derribará cazas venezolanos que considere un peligro.

Estados Unidos decidió enviar 10 cazas F-35 a Puerto Rico en ese contexto de tensión con Venezuela, que sobrevoló un buque estadounidense en la zona.

“Ninguna de las diferencias que tenemos y hemos tenido puede llevar a un conflicto militar”, dijo Maduro en un acto con militares. “No tiene justificación”.

Washington acusa a Maduro de liderar una red de narcotráfico y elevó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.

“Esos informes de inteligencia que le pasan no son verdad. Venezuela hoy por hoy es un país libre de producción de hojas de coca, de cocaína y es un país que combate el narcotráfico”, señaló Maduro.

“Venezuela siempre ha estado en la disposición de conversar, de dialogar, pero exigimos respeto”, añadió el gobernante izquierdista.

“Por eso le digo al presidente Donald Trump desde la Venezuela pacífica que el intento que algunos de sus funcionarios están haciendo por un cambio de régimen en Venezuela otra vez es un error”, añadió al afirmar que se pretende “montar un expediente falso tipo Hollywood” para presionar su salida de forma violenta.

El mandatario venezolano denuncia “la mayor amenaza” contra Suramérica “en los últimos 100 años” y ha movilizado al ejército, que cuenta con alrededor de 340.000 efectivos, y a reservistas que calcula en más de ocho millones.

Maduro dice que cuenta con 4,5 millones de milicianos, mientras reportes especializados ubican el registro en 220.000. Fuentes militares señalan no obstante que solo 30.000 están entrenados para combate.