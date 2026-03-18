Madriz no quiere que lo deje el tren

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El próximo 2 de abril cumplirá 22 años y ya el portero Abraham Madriz Beaulieu, del Deportivo Saprissa, fue llamado a la Selección Mayor de Costa Rica. El técnico Fernando Ariel Batista lo tomó en cuenta para el microciclo que inició el lunes y termina hoy. Junto a él fueron convocados los guardametas Christopher Moya de Cartaginés y Berny Rojas de Inter San Carlos de la Liga de Ascenso.

Al final Rojas no llegó por lesión y en su lugar se convocó a Rodiney Leal de Guadalupe.

El guardián de la cabaña morada sabe muy bien que debe aprovechar la oportunidad, en vista de que es un nuevo proceso y se vine trabajando en el cambio generacional.

“Al final la confianza viene del trabajo, si uno trabaja bien las cosas van a salir bien. Tarde o temprano el sol sale. Los compañeros me han ayudado”.

Toma con calma el trabajo corto de tres días pues sabe que se debe mostrar y enseñar todas sus fortalezas, ya que su meta es dejar una buena imagen. “El profesor (Hernán Medford) y (Roger) Mora (entrenador de porteros) me han respaldado bastante. Estoy muy agradecido con todos, pero yo todavía no me siento titular. Ese campo me lo gano semana a semana”.

Sobre los cuestionamientos a su actuación en los juegos recuentes con el Saprissa tiene las respuestas. No siente que se haya quedado estancado o estático en esas jugadas, pues comenta que fueron muy rápidas.

Menciona que en el segundo gol del Cartaginés se le dificultaba ver bien, debido a tantos hombres en la jugada, pero entona el mea culpa. “Hay cosas por mejorar y esas jugadas las he visto ya varias veces”.

Sele con tres fogueos

Quedamos fuera del Mundial Norteamérica 2026, sin embargo, nuestra Selección Mayor tiene tres fogueos confirmados. El primero de ellos es el 27 de marzo ante la escuadra de Jordania. El segundo cotejo queda para el 31 de marzo ante la República Islámica de Irán. Ambos cotejos tendrán como sede Antalya, Turquía.

El tercer enfrentamiento será en los Estados Unidos, ante la poderosa selección de Inglaterra. La fecha es el 10 de junio, justo un día antes de que comience la gran fiesta mundialista.