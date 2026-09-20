Madrid se pinta rojiblanco: Atléti se impone al Real Madrid

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

El Atlético de Madrid hizo respetar su casa, el Estadio Metropolitano, frente a su acérrimo rival, Real Madrid, tras ganar por marcador de 2-1 en medio de críticas al arbitraje.

Los goles de los colchoneros fueron anotados por Alejandro Grimaldo (penal al 53’) y Jonathan David (59’). Para los merengues descontó Antonio Rüdiger al 89’.

Foto: AFP

La polémica no estuvo al margen, pues una fuerte entrada de Kang-In Lee sobre Federico Valverde no fue señalada como expulsión y generó el enojo de los madridistas. Dean Huijsen fue expulsado por una falta clara sobre Giuliano Simeone que le impidió un avance prometedor.

Con este resultado, el Atléti asciende al tercer lugar de LaLiga mientras que el Real Madrid baja al cuarto lugar. El FC Barcelona es líder en solitario.