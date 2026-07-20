Madre Patria y papá de todos… España es el Campeón Mundial

Nueva Jersey, Estados Unidos. – Bajó el telón del Mundial Norteamérica 2026 y la selección de España se proclamó Campeona Mundial al vencer a la Argentina de Messi. Desde el pitazo inicial el cuadro ibérico apostó al buen tratamiento del balón. El cuero viajaba de pie a pie, sin excederse ni obligar al compañero, la meta era tener el balón seguro.

El rival respondió con pases en corto, también con cautela.

Era el cuadro del profesor De la Fuente el que proponía, llegaba al área e inquietaba la parte baja de la albiceleste.

Tres jugadas marcaron la primera parte. La primera de ellas a tan solo 4 minutos de iniciado el cotejo. Lamine Yamal toma el cuero por la izquierda, avanza y tira. Se luce el guardameta Emiliano Martínez.

Luego al 38 es Oyarzabal el que dispara de izquierdazo para que “El Dibu” volviera a mostrarse sólido y atento a la jugada. Casi al cierre de la etapa inicial Cucurella crea peligro, en una muestra de que la polifuncionalidad es vital en el fútbol moderno. No se movieron los cordeles en la etapa de arranque.

De nuevo a la cancha

La segunda etapa inició movida, con error en la zaga que no aprovechó la oncena española.

Olmo y Torres estuvieron cerca, más se mantenía el 0-0.

Una vez más fue la Furia Roja el mejor en cancha. Al 90’ + 2’ sale expulsado Enzo Fernández ante falta sobre Cubarsí. Doble amarilla y hasta luego.

Martínez le saca Lamine Yamal un fogonazo a marco para que posteriormente el central enviara a tiempos extra.

Y llegó el gol

Corría el minuto 105 cuando viene el centró desde la derecha, dentro del área cabecea Nico Williams y la deja servida en bandeja de plata a Ferran Torres. Tiro a marco con pierna izquierda que acaba con las ilusiones de Argentina y los proclama Campeones del Mundial 2026.