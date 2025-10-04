Una discusión entre dos estudiantes del Liceo Rural Namaldí, ubicado en una comunidad indígena del Caribe costarricense, terminó con una denuncia ante el Ministerio Público por parte de una de las involucradas.

El video del incidente se viralizó en redes sociales y muestra cómo las adolescentes discuten frente a otros estudiantes, hasta que inician una pelea física que dura varios segundos dentro de las instalaciones del centro educativo.

La confrontación finaliza cuando una de las estudiantes empuja a la otra, quien cae en un charco de agua y termina cubierta de barro.

Diario Extra consultó al Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre este nuevo hecho de violencia en centros educativos. Las autoridades confirmaron que el incidente ocurrió el 29 de septiembre, durante el horario oficial de lecciones.

“El centro educativo aún se encuentra en proceso de investigación del debido proceso para determinar las medidas correctivas correspondientes a las conductas de las estudiantes involucradas, conforme a lo establecido en la normativa vigente”, indicó la institución.

Como medida disciplinaria, el centro educativo suspendió a las estudiantes por tres días.

“Los docentes guías activaron los protocolos de acción y la normativa interna para el proceso disciplinario. Se adoptaron medidas inmediatas”, confirmó el centro.

Además, el MEP informó que el caso también fue atendido por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y se presentó una denuncia ante el Departamento de Gestión Disciplinaria.

El director del Liceo, Meiloth Gamboa, confirmó que el centro se encuentra en una etapa administrativa de investigación, y que se emitirá un informe de seguimiento el próximo 9 de octubre.

En el incidente también habría participado una estudiante de octavo año, quien se encuentra bajo investigación por su presunta implicación en el hecho.