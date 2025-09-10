Una mujer de apellido Aguilar y un hombre apellidado Sandoval enfrentan juicio en el Tribunal Penal de Turrialba, acusados de delitos sexuales en perjuicio de una menor de edad, hija de la imputada e hijastra del otro sospechoso.

Según la acusación del Ministerio Público, los hechos comenzaron en 2021, cuando la niña tenía 13 años.

De acuerdo con la Fiscalía, en enero de 2021, unas tres semanas después de que la víctima cumpliera 13 años, esta se encontraba bajo el cuido de su padrastro.

“El imputado Sandoval se la llevó a una finca cercana en donde, con el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales y aprovechándose de la relación de parentesco y confianza, le indicó que había una solución para que le crecieran los pechos”, relató la fiscal.

Según la acusación, Sandoval realizó esos comentarios porque había escuchado previamente a la menor manifestar a su madre inseguridad con su cuerpo.

“Que se los podía agrandar y para eso los tenía que chupar. Luego de lo cual, de manera abusiva, le subió la blusa y el brasier que tenía puesto la agraviada y acto seguido procedió a cometer el hecho, acciones que afectaron el sano desarrollo psicosocial de la ofendida”, añadió la fiscalía.

El expediente detalla que los abusos continuaron entre marzo y abril de 2021.

En ese periodo, mientras la menor estaba bajo el cuido de su padrastro en la habitación de su madre, el acusado la besó en el cuello, mejillas y boca, le quitó la ropa y posteriormente se desvistió para abusar de ella, pese a la negativa de la víctima.

Madre colaboraría con padrastro

En un tercer hecho, ocurrido en agosto de 2021, la víctima se encontraba en la habitación de su madre cuando ingresaron los dos imputados.

“La imputada, con el fin de procurar y cooperar para que el acusado mantuviera relaciones sexuales con su hija, cerró la puerta y le indicó que se acostara. Ante la negativa, la acusada la empujó contra la cama e intentó bajarle los pantalones”, relató la Fiscalía.

La acusación indica que Aguilar sujetó a su hija de las manos contra el respaldar de la cama, momento en que Sandoval consumó la agresión sexual.

Según el Ministerio Público, las conductas se repitieron entre junio y setiembre de 2022, durante las vacaciones escolares, cuando la madre presuntamente enviaba a la menor al lugar de trabajo del padrastro en Siquirres, donde habrían ocurrido nuevos episodios.

El debate continuará hoy en los tribunales de Turrialba, mientras los imputados permanecen en prisión preventiva desde hace casi dos meses.