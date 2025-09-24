Agentes de la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticularon una organización criminal dedicada a extorsiones sexuales en línea, liderada por una mujer de apellido Rojas, de 47 años, junto con sus dos hijas y un hijo.

Los operativos incluyeron ocho allanamientos simultáneos en barrios como El Progreso, Chacarita, El Roble, Barranca y el centro de Puntarenas. En total, fueron 13 personas detenidas, quienes presuntamente conformaban la estructura criminal.

Según el informe policial, desde 2018 se identificó esta modalidad delictiva: crear perfiles falsos en páginas de citas sexuales para captar víctimas que buscaban encuentros íntimos.

Una vez establecida la comunicación, nunca se concretaba la cita, y posteriormente, otros miembros de la organización contactaban a las víctimas para exigir pagos, bajo la amenaza de atentar contra su vida o la de sus familiares.

La investigación reveló que, incluso si una persona hubiera contratado el supuesto servicio, el encuentro nunca se iba a realizar, ya que todo se trataba de un ardid para obtener dinero.

Hasta el momento, el OIJ ha identificado 53 víctimas, con un perjuicio económico que ronda los ¢50 millones. Parte de este dinero fue enviado mediante remesas a República Dominicana, donde estarían los cabecillas de la organización.