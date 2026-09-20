Madre e hijo son víctimas de balacera frente a supermercado

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Un hombre de 24 años, de apellido Chavarría, murió y su madre resultó herida luego de un ataque armado ocurrido en el centro de Guácimo, Limón.
La víctima se encontraba junto a su madre en las afueras de un minisúper cuando, aparentemente, varios sujetos llegaron al lugar y comenzaron a disparar.
Tras ser impactado por las balas, el joven habría corrido por la vía pública e ingresó al establecimiento, donde finalmente quedó sin vida.
En la escena quedaron entre ocho y 12 casquillos de bala, mientras que agentes judiciales colocaron cinta y otros elementos para marcar los indicios encontrados durante la inspección.
La madre del fallecido también resultó herida, específicamente en uno de sus brazos, por lo que fue trasladada a un centro médico para recibir atención.
La calle permanece cerrada mientras los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.
El caso continúa bajo investigación por parte del OIJ para determinar quiénes participaron en el ataque, establecer la dinámica de los hechos y determinar el móvil.
Con información del corresponsal de la zona.