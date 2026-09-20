Madre e hijo son víctimas de balacera frente a supermercado

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Un hombre de 24 años, de apellido Chavarría, murió y su madre resultó herida luego de un ataque armado ocurrido en el centro de Guácimo, Limón.

La víctima se encontraba junto a su madre en las afueras de un minisúper cuando, aparentemente, varios sujetos llegaron al lugar y comenzaron a disparar.

Homicidio en Limón. Foto: cortesía corresponsal de la zona.

Tras ser impactado por las balas, el joven habría corrido por la vía pública e ingresó al establecimiento, donde finalmente quedó sin vida.

Homicidio en Limón. Foto: cortesía corresponsal de la zona.

En la escena quedaron entre ocho y 12 casquillos de bala, mientras que agentes judiciales colocaron cinta y otros elementos para marcar los indicios encontrados durante la inspección.

Homicidio en Limón. Foto: cortesía corresponsal de la zona.

La madre del fallecido también resultó herida, específicamente en uno de sus brazos, por lo que fue trasladada a un centro médico para recibir atención.

Homicidio en Limón. Foto: cortesía corresponsal de la zona.

La calle permanece cerrada mientras los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Homicidio en Limón. Foto: cortesía corresponsal de la zona.

El caso continúa bajo investigación por parte del OIJ para determinar quiénes participaron en el ataque, establecer la dinámica de los hechos y determinar el móvil.

Con información del corresponsal de la zona.