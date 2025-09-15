La detonación de pólvora dentro de las instalaciones del Liceo de Costa Rica fue “la gota que derramó el vaso” en medio de múltiples quejas por la falta de seguridad en el centro educativo, según afirma la madre de un estudiante.

La mujer, quien prefirió no ser identificada por temor a represalias contra su hijo o ella misma, aseguró que aparentemente se encuentran drogas entre las pertenencias de los alumnos.

En declaraciones a Diario Extra, indicó que en las últimas semanas se han dado comportamientos inseguros, como supuestas agresiones a menores y mecanismos poco efectivos para controlar el ingreso y salida del colegio.

“Desde que inició este año, el Liceo de Costa Rica ha tenido problemas de violencia. Hay estudiantes que llegan con objetos peligrosos, armas y drogas. Las autoridades del colegio prefieren callar y no hacen nada”, afirmó.

También expresó su preocupación por que las puertas del colegio permanecen abiertas durante todo el día, lo que facilita el ingreso de personas ajenas.

“Hace unos días, un muchacho llegó con bombetas de alto impacto, que son peligrosas. Esto generó alarma entre estudiantes y profesores, y provocó la llegada de la policía porque pensaban que se trataba de una balacera”, relató.

Según la madre, el menor sospechoso de activar la pólvora fue suspendido y, posteriormente, habría amenazado a otros compañeros.

Director rechaza acusaciones

Lenín Alvarado, director del Liceo de Costa Rica, rechazó las acusaciones y aseguró que el colegio sigue todos los protocolos de seguridad para proteger la integridad de estudiantes y funcionarios.

Sobre el incidente con la pólvora, aclaró que los datos proporcionados por la madre no son exactos.

“El colegio activó el protocolo correspondiente y realizó la investigación administrativa. En el caso del menor, tras cumplir el periodo preventivo, su madre decidió trasladarlo a otro centro educativo”, explicó.

Alvarado confirmó que cuerpos policiales como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública realizan operativos en el colegio, pero siempre en coordinación con la institución.