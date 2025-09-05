Este 5 de setiembre se cumplen cuatro meses desde la desaparición de Santiago Delgado, quien fue visto por última vez cerca de un puente en Santa Ana.

En su momento, las autoridades judiciales señalaron que un video mostraba un cuerpo flotando en un río tras fuertes lluvias y que podría tratarse de Santiago.

Sin embargo, su familia continúa con la búsqueda, a la espera de encontrar el cuerpo del menor de 15 años o, al

menos, recibir alguna novedad sobre el caso.

Por esta razón, su madre, de apellido Ramírez, presentó un recurso de amparo para exigir a las autoridades la entrega del material audiovisual, ya que asegura haber recibido múltiples negativas.

“Por nuestro lado, ya nos cansamos de hacer barridas en los ríos. Las autoridades nos han quedado debiendo. Seguimos esperando que hagan algo más y que este caso no termine como otros, sin resolverse”, expresó.

Ramírez reconoció que los recursos se han agotado y que, para encontrar paz, la familia necesita información que confirme el paradero de Santiago.

¿Otra versión?

La madre del menor asegura que dentro de la familia también se manejó la tesis de que el joven pudo haber sido raptado, ya que podría haber estado desorientado debido a sus problemas de depresión.

Incluso, no descartan la posibilidad de que el adolescente esté recluido en algún lugar y que alguien lo mantenga contra su voluntad. “Alguien pudo haberlo raptado y lo tiene drogado, en contra de su voluntad. Es un muchacho muy dócil y bueno”, afirmó su madre.