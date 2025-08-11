Un niño de 7 años fue mordido por un pitbull en Multiplaza Escazú la noche de este sábado, alrededor de las 7:15 p.m. El incidente ocurrió cuando el animal bajaba por las escaleras eléctricas y, según la madre del menor, atacó sin provocación alguna.

En conversaciones con Grupo Extra, la madre declaró:

“Voy a llegar hasta el final, porque lo que realmente quiero es crear conciencia”.

Según su relato, el centro comercial carece de protocolos claros para manejar este tipo de situaciones, y el personal de seguridad no pudo brindar ayuda inmediata, argumentando falta de personal capacitado fuera del horario laboral.

Además, la madre señaló que no se les informó sobre pólizas o seguros que protejan a las víctimas en casos similares.

Lo que busca con su denuncia es precisamente generar conciencia sobre la urgencia de implementar protocolos estrictos para este tipo de emergencias en lugares pet-friendly.

“Si alguien me hubiera dado la cara y me hubiera dicho: ‘Vamos, le resolvemos, atendemos al niño, usted no se preocupe’, habría sido diferente. Pero lo que me indignó fue la inoperancia, que nadie supiera qué hacer ni me respondiera nada”, afirmó.

La madre presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este domingo.

Además, durante este domingo se le envió un correo al Centro Comercial para conocer su posición, pero al cierre de edición todavía no se ha obtenido una respuesta.