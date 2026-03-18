Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Marilyn Espinoza, madre de la joven asesinada Nadia Peraza, solicitó que se le aplique la pena máxima al sospechoso de apellido Buzano.

Espinoza afirmó que este proceso ha sido muy doloroso durante estos dos años.

Foto: Jorge Castillo.

“Ha sido muy duro para mí levantarme cada día, es como si me hubieran matado a mí también, me cuesta decir que ella no está”, dijo.

La madre de Peraza enfatizó que ha sido muy doloroso y saber que nada de lo que pase en el juicio le devolverá a su hija.