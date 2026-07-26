Madre de 3 hijos muere atropellada en La Fortuna; así quedó la escena

Una mujer, madre de tres hijos menores de edad, falleció la tarde de este domingo tras un trágico accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta 4, en el sector de San Jorge de La Fortuna de San Carlos.

Los ocupantes del vehículo que la atropelló escaparon del lugar, pero fueron capturados minutos después por las autoridades.

Mortal accidente en San Carlos. Foto: Mariluz Rojas.

La emergencia se reportó a las 2:40 p.m., un kilómetro al oeste de la estación de servicio de San Jorge, en dirección hacia el cruce de Monterrey.

Mortal accidente en San Carlos. Foto: Mariluz Rojas.

De acuerdo con la información preliminar, un vehículo que intentaba girar a la izquierda para ingresar a San Jorge redujo la velocidad y fue impactado por detrás por una bicimoto en la que viajaban un hombre y una mujer.

Mortal accidente en San Carlos. Foto: Mariluz Rojas.

Producto del choque, ambos ocupantes de la bicimoto cayeron sobre la carretera. En ese momento, un segundo vehículo que circulaba en sentido contrario pasó sobre la mujer, provocándole lesiones que le causaron la muerte en el sitio.

Mortal accidente en San Carlos. Foto: Mariluz Rojas.

Socorristas de la Cruz Roja Costarricense acudieron a la emergencia y confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Por su parte, el conductor de la bicimoto, quien era compañero sentimental de la fallecida, sufrió golpes leves.

Según trascendió, la mujer había regresado este mismo domingo a Costa Rica procedente de Nicaragua y deja tres hijos menores de edad.

Mortal accidente en San Carlos. Foto: Mariluz Rojas.

Tras el atropello, los ocupantes del vehículo involucrado huyeron del lugar sin auxiliar a la víctima. Sin embargo, gracias a un operativo policial, fueron ubicados y detenidos en el sector de Agua Azul de La Fortuna, a unos seis kilómetros del sitio donde ocurrió el accidente.

Las autoridades judiciales, en conjunto con la Policía de Tránsito, mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Mortal accidente en San Carlos. Foto: Mariluz Rojas.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.