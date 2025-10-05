La pedalista Camila Valbuena hizo historia este domingo al coronarse campeona de la Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica 2025, una competencia en la que participó por primera vez y que concluyó con un emotivo mensaje de agradecimiento.

La colombiana, madre de dos hijas, dedicó el triunfo “a Dios, a una personita que la acompaña desde el cielo y a su familia”, resaltando el apoyo incondicional de su esposo, sus padres y su equipo.

“Estoy muy agradecida con el equipo, porque gracias a ellos estoy hoy acá siendo partícipe de esta Vuelta a Costa Rica”, expresó visiblemente emocionada la campeona, quien además destacó la confianza y el respaldo que recibió durante toda la competencia.

Sobre la última etapa, Valbuena reconoció que el inicio fue complicado debido a la lluvia y las condiciones del terreno, pero supo mantener la calma para cerrar con fuerza.

“Estaba bastante nerviosa al inicio, pero confiaba en mis condiciones, en el trabajo que se ha venido haciendo y en la confianza que el equipo depositó en mí”, comentó tras cruzar la meta.

Con este triunfo, Valbuena se convierte en una de las grandes figuras del ciclismo latinoamericano y reafirma el crecimiento del ciclismo femenino en la región, consolidando a Costa Rica como una sede destacada para las competencias internacionales.

Escrito por: Francisco Brenes

Colaborador