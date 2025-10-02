El Juzgado Penal de Coto Brus ordenó tres meses de prisión preventiva contra una mujer de apellidos Jiménez Castillo, sospechosa de provocar la muerte de su hijo de apenas un año de edad.

La medida fue solicitada por la Fiscalía de Asuntos Indígenas, que investiga el caso como un posible delito de homicidio calificado.

De acuerdo con el expediente 25-000040-2073-PE, el menor fue trasladado desde San Vito de Coto Brus hasta el Hospital Nacional de Niños, donde falleció poco después de su ingreso.

Durante la atención médica, los especialistas observaron que el pequeño presentaba lesiones compatibles con el Síndrome del Niño Agredido, por lo que se dio aviso inmediato a las autoridades judiciales.

La investigación continúa bajo la dirección funcional del Ministerio Público, mientras la mujer permanece en prisión preventiva mientras avanzan las diligencias.