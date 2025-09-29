El Ministerio Público confirmó que una mujer de apellido Aguilar y un hombre apellidado Sandoval fueron sentenciados a 30 y 42 años de cárcel por abuso sexual en perjuicio de una menor de edad, hija de la imputada e hijastra del otro sospechoso.

La mamá de una menor de 13 años es responsable de cometer dos delitos de violación en calidad de cómplice, por lo que también recibió una pena de cárcel por 30 años. La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de la zona, el jueves anterior.

El despacho explicó que los hechos ocurrieron entre el 2021 y el 2022, en la localidad de Santa Teresita de Turrialba y en Siquirres, donde Sandoval aprovechó la cercanía con la víctima, para cometer las agresiones sexuales.

Durante el juicio, el Ministerio Público comprobó que la madre de la ofendida conocía de las actuaciones del imputado y que, además, colaboró para que este pudiera cometer los hechos.

Según la pieza acusatoria, la mujer envió a su hija a Siquirres, donde trabajaba el hombre, para que pudiera cometer las violaciones.