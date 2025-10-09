En una conversación cargada de anécdotas, nostalgia y buena vibra, Marco Salazar, más conocido como ‘Macho Salazar’, visitó la cabina de El Sonido de mi país en Extra Radio 92.3 FM para contar cómo nació y creció la banda costarricense Porpartes, formada en 1999.

Curiosamente, el plan original no era que él fuera el vocalista, sino guitarrista. Pero el destino tenía otros planes.

“Fue a puro empujón que yo inicié como cantante porque me daba pena, pero al final alguien nos había dicho que nos iba a ayudar y nunca se concretó, entonces me tocó a mí”, compartió entre risas.

Todo comenzó en una fiesta familiar, donde su prima le presentó a su novio, quien resultó ser baterista. Él, a su vez, conocía a otros músicos. Así se fue armando la banda, casi como un rompecabezas que se completa con piezas inesperadas.

“Entre nosotros dijimos como ‘Todo ha sido como por partes’ y justo en ese momento se quedó con ese nombre la banda”, recordó Salazar en cabina.

Desde pequeño, la música fue un refugio para él: “Me ayudó a encontrarme conmigo mismo”, confesó.

En sus primeros años, Porpartes llamó la atención del CEO de Universal Music, quien les ofreció una gira en México. Sin embargo, cinco meses después, el presupuesto se redirigió a otra banda.

Esto causó una baja emocional en uno de los integrantes, quien dejó el grupo, y tiempo después, otro decidió estudiar en Argentina. Salazar quedó solo al frente del proyecto.

Uno de los momentos más emocionantes llegó en 2006, cuando fueron nominados por primera vez a los Latin Grammy por su álbum “Solo Paz”.

“Nunca se me olvida la primera vez que fuimos nominados por primera vez a un Latin Grammy, no creíamos que iba a ser posible que fuéramos a estar en esa lista. Pegamos gritos y saltábamos de la felicidad en el hotel como locos”, recordó emocionado.

Hoy, Salazar comentó que las producciones de la banda están en pausa, pero guarda cada recuerdo con cariño.