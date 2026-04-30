“Macho” Ramírez tiene al liguismo en suspenso

El futuro de Óscar Ramírez al frente de Liga Deportiva Alajuelense se mantiene en suspenso, en medio de un momento determinante para el rumbo deportivo del club. El estratega rojinegro atraviesa un periodo de análisis sobre su continuidad, mientras la institución y la afición permanecen a la expectativa de una resolución que no debería tardar demasiado.

De acuerdo con versiones cercanas al entorno manudo, Ramírez ha puesto en duda su permanencia en el cargo tras quedar eliminados del Clausura 2026, el nivel mostrado por el equipo y que se ha notado cansado, factores que han elevado la presión en torno a su gestión. Sin embargo, la decisión final aún no está tomada y el técnico se mantiene evaluando distintos escenarios antes de definir su futuro inmediato.

Pese a la incertidumbre, se espera que el entrenador retome sus funciones hoy jueves 30 de abril, reincorporándose a los entrenamientos del primer equipo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Su regreso sería clave para dar continuidad al trabajo semanal mientras concluye abril.

En paralelo, dentro del club manejan como plazo máximo un periodo de dos semanas para que Ramírez comunique una decisión definitiva. Este margen permitiría a la dirigencia tomar previsiones en caso de un eventual cambio en el banquillo, o bien respaldar la continuidad del proyecto si el técnico decide seguir al mando, eso sí, con importantes cambios.

La situación ha sido manejada con cautela por todas las partes, evitando pronunciamientos oficiales mientras se desarrolla el proceso de reflexión. En Alajuelense reconocen la experiencia y el peso del “Macho” en la institución, pero también la necesidad de claridad en un momento en el que el equipo está lleno de suspenso y dolor por la eliminación del torneo.

Así, el panorama se mantiene abierto. El regreso del entrenador a los entrenamientos marcaría un punto de inflexión, mientras el reloj avanza hacia una decisión que definirá el futuro inmediato del actual tricampeón de Centroamérica. Los manudos pasarán, al menos, 13 semanas sin jugar un partido oficial.