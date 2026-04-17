“Machillo” ve un clásico de equipos urgidos

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa se miden este domingo a las 5 de la tarde en el estadio Alejandro Morera Soto, en el clásico de clásicos. Al preguntarle como califica el juego expresa que “los dos urgimos de ganar, ellos por pelear el primero y nosotros por ver cómo nos metemos. Será un partido abierto. En estos clásicos un equipo y oro asume, pero con el gol uno se condiciona. Va a depender mucho de eso”.

Profundizó al detallar que “los dos estamos necesitados. Hay momentos en que uno toma el balón y el otro asume. Ya el gol obliga al otro a ir al ataque con más ahínco y el otro puede defenderse. Son momentos, es un partido donde los dos ocupamos ganar”.

Repasa que por el mismo tipo de juego no es necesario motivar a nadie. Tendrán cuidado en lo que busquen los morados en jugadas de táctica fija con jugadores del calibre de Kendall Waston o Mariano Torres. Sin embargo, no se centrarán solamente en ellos, pues estima que Saprissa es un conjunto complicado.