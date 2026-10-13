“Machillo” ve en estos técnicos el futuro del fútbol tico

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Óscar “Machillo” Ramírez espera que Alajuelense comience a formar otros estrategas para asegurar el futuro de la institución, asimismo, reveló cuáles perfiles ve con ilusión.

Para el “Macho”, ya hay dos nombres forjados en la estructura deportiva manuda que son el futuro de la dirección técnica en el país.

“Yo en su momento sí le dije a don Joseph (Joseph) que el cuerpo técnico del futuro son Bryan (Ruiz) y Wardy (Alfaro), que lo fuéramos cultivando para ya y lo más próximo posible”, sentenció.

Foto: FCRF

Asimismo, mencionó el caso de Walter Centeno, a quien elogió por su preparación y por el buen momento que vive en la Asociación Deportiva San Carlos, así como por su evolución.

Foto: Mauricio Aguilar

Escuela de entrenadores

Para el timonel, el club erizo debe enfocarse no solo en formar talento, sino también en formar entrenadores para asegurar el futuro del banquillo manudo.

“Creo que Alajuelense debe ir buscando no solo preparar jugadores, sino preparar también entrenadores con esta gente que va saliendo e ir creando una escuela de entrenadores a la interna. Eso ayudaría mucho para que se vaya buscando el ADN, así como la mejor preparación”, explicó.

Ramírez admitió que ve su cuarto paso por el banquillo manudo como un cierre para su etapa como técnico.