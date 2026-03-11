“Machillo” tras empatar en LA: “Los muchachos se lo merecen”

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Tras el empate a un gol entre Alajuelense y Los Ángeles FC, Óscar Ramírez salió muy contento con el actuar de todos sus jugadores.

El resultado deja a la Liga con ventaja, ya que anotó de visita y podría ser un criterio de desempate.

“Muy contento más que todo por el trabajo de los muchachos, creo que ellos se lo merecen. A ver si el martes lo podemos terminar pasando la siguiente ronda, que sería muy importante para la institución”, dijo “Machillo” tras el empate.

Para Ramírez, el secreto era hacer que los jugadores se motivaran en este tipo de encuentros. Para el DT manudo, la parte emotiva es muy importante, y eso ha caracterizado a los ticos a través de los años.

“Nuestro fútbol, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, va mucho por el tema emotivo, esa parte tenemos dos mundiales muy importantes a nivel, siendo un país con muy poca población y ante situaciones en desventaja como por ejemplo en el 90, el mismo Brasil, y tuvimos la capacidad y la parte emotiva para pasar un evento importante. Creo que somos capaces de muchas cosas a nivel internacional“, expresó.

El juego de vuelta será el próximo martes 17 de marzo, a las 7 p.m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.