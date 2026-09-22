“Machillo” sobre regresar: “Soy un enamorado de esta institución”

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El técnico Óscar Ramírez llega por cuarta ocasión al banquillo de Liga Deportiva Alajuelense y para esta ocasión llega con con la motivación al tope tras haber estado fuera del club por aproximadamente 4 meses.

El “Machillo” afirma que se considera un liguista de corazón y que siempre estará disponible para colaborar con los manudos.

“Yo, como buen liguista enamorado de esta institución estoy muy agradecido de estar acá. A Alajuela le debo mucho, cuando llegué acá, aprendí mucho, conviví internacionalmente, aprendí de fútbol, así que estamos para aportar”, comentó.

Le agradeció a Bryan Ruiz Wilmer López y a Javier Delgado, quienes asumieron la responsabilidad del equipo durante los últimos dos partidos.

El gerente deportivo rojinegro, Carlos Vela, manifestó estar agradecido por el regreso de Óscar, a quien le expresó un gran respeto y que desmintió una posible discrepancia de ideas que se rumoró en redes sociales.

“Óscar es una leyenda de aquí, así que de mi parte siempre ha habido admiración y respeto de trabajar con él una vez más”, dijo.

El “Machillo” estará por todo este año con opción de extenderlo por el Torneo de Clausura 2027.

Ramírez ya estuvo en 2010, 2013, 2025 y para este 2026 regresa con la misión de llevar a la institución a clasificar a semifinales del certamen local, así como de pelear por la Copa Centroamericana.